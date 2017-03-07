عقاب رادع لمواطن تعدى بمبنى على شبكة كهرباء محايل عسير.. والتحقيق مع هؤلاء

المواطن _ وليد الفهمي_ جده

كشفت مصادر “المواطن“، أنَّ اللجنة المكلفة بمتابعة حيثيات إنشاء مواطن مبنى مسلح، في مخطط الحيلة الغربي بمحايل، متعديًا على شبكة أسلاك الكهرباء، اتخذت عددًا من الإجراءات حياله.

وأبرزت المصادر أنّه “اتّضحت مخالفة المواطن صاحب المبنى عند إنشاء المبنى، وتعديه على شبكة أسلاك الكهرباء، كما هو موثّق في المقطع المتداول”، موضحة أنَّ “شركة الكهرباء خاطبت بلدية محايل بشأن طلب المواطن، إلا أنَّ المعتدي لم يتجاوب مع الاستدعاء، واعتبرت ما أنشأه تعديات واضحة من جانب المقاول والمنفذ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّه “خلصت اللجنة إلى إلزام المواطن بدفع مبلغ وقدره 26754.72 تكاليف الإزاحة للأسلاك، مع إحالته للتحقيق مع المقاول، وإحالة كل موظّف لدى البلدية والكهرباء، أو من تثبت علاقته بذلك، إلى المباحث الإدارية، بغية التحقيق معه”.

وبيّنت أنّه “خلصت اللجنة إلى التأكيد على ضرورة إحضار من قام بتوثيق مقطع الفيديو المتداول في شأن هذا الإنشاء من قبل الجهات المعنية، وإحالته للتحقيق والادعاء العام، لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقّه”.

يذكر أنَّ شركة الكهرباء، أصدرت صباح أمس الإثنين، بيانًا قالت فيه إن “جميع مسارات الشبكة وأعمدة الكهرباء لا يتم تركيبها قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة”، مبيّنة أنّه “على الرغم من ذلك إلا أن بعض الأفراد يقومون بالبناء بالقرب من أسلاك الشبكة الهوائية دون ترخيص، والتعدي عليها دون مراعاة للمسافات الآمنة التي نص عليها النظام؛ مما يعرضهم للمخاطر”.

وأضافت، “لوحظ تعدي أحد المواطنين على الشبكة؛ حيث تم عزل الشبكة الكهربائية، وإيقاف صاحب العمارة عن البناء فوراً، والقيام بالإزالة بالتنسيق مع محافظة محايل عسير، والدفاع المدني، وتعديل مسار الشبكة حرصاً على أمن وسلامة سكان محايل عسير”؛ مشيرة إلى أنها “اتخذت كل الإجراءات النظامية بحق المواطن لتعديه على الشبكة”.