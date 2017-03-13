فتح باب التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي لمدة 3 أيام

المواطن - الرياض

عقدت مساء أمس لجان التحكيم في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي التي اطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مساء اليوم اجتماعها الأول، في مقر إدارة المهرجان بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات المسابقة بشتى فروعها، والتأكيد على الحفاظ على الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة العربية السعودية وقيمها الحضارية وتراثها الثقافي في مشاركاتهم ما يوطد العلاقة بين الإنسان العربي ومآثره الفكرية والأدبية.

وتتكون لجنة التحكيم في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي في فرع المحاورة من الشاعر سلطان بن وسام الهاجري، والشاعر ذيب الشمري، وفي فرع النظم الشاعر نايف صقر، والشاعر سليمان المانع، وفي فرع الشيلات مهنا العتيبي، وفهد مطر.

الجدير بالذكر أن إدارة المهرجان أطلقت اليوم بوابة التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي بفروعها الثلاثة، داعيةً الراغبين في المشاركة في فنون الجائزة الثلاثة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط: هنا.