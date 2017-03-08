فولكس فاجن تكشف عن نموذج سيارتها المستقبلية

المواطن – وكالات

كشفت شركة “فولكس فاجن” عن أول نموذج خاص بها للسيارات ذاتية القيادة، والذي يحمل تصميماً مميزاً وغير مألوف، وأطلقت الشركة على نموذج السيارة الذاتية اسم Sedric.

والسيارة ليست مصممة لتتم قيادتها من قبل السائق البشري، وبدلاً من ذلك فهى كهربائية مزودة بنظام قيادة آلي من المستوى الخامس قادر على تحريك السيارة دون أى تدخل من الإنسان.

ويمكن تشغيلها فقط من خلال الضغط على زر مخصص للانطلاق، وتقول الشركة إن السيارة الذاتية الجديدة ستعمل على حل أزمة حركة المرور واستهلاك الطاقة مع زيادة السلامة والاستدامة.