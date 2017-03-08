“فيون” تطبيق روسي يهدد عرش واتساب

المواطن – وكالات

أطلقت شركة روسية تدعى “فيمبلكوم” خدمة جديدة للتراسل تسمى VEON “فيون”، وهو تطبيق تم تصميمه للسوق المستقبلية، من شأنه أن يحل محل تطبيقات التراسل الأكثر شعبية على غرار تطبيق ” واتساب ” و” سكايب “.

وتتيح الخدمة لمئات الملايين من العملاء مستقبلاً، إجراء مكالمات فيديو وإرسال واستقبال الرسائل، إلى جانب الوسائط المتعددة الأخرى؛ مثل: الصوت، والرسومات، والصور المتحركة، والفيديو، وذلك بغض النظر عما إذا كان هاتفك يحتوي على رصيد، بحسب موقع Telesur الإسباني.

علاوة على ذلك، صرحت الشركة، في بيان صحفي لها، بأنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة خلال الربع الثاني من سنة 2017.