في أحدث الاكتشافات العلمية.. الدم يحدد مكان السرطان

المواطن ـ الرياض:

بات حلم فحص الدم الشامل لكشف أورام السرطان قريبًا، إذ وجد الباحثون طريقة جديدة للكشف عن سرطان في الدم، ما سيساعد الأطباء على التأهب لوجود السرطان، وتحديد موقعه، ومعالجته قبل الانتشار.

وأظهرت دراسة أميركية حديثة، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أنّه “على الرغم من أنَّ الاكتشاف أولي، إلا أنَّ التقدم بالاختبارات سيجعل من تشخيص السرطان أسرع وأكثر فاعلية”.

وأبرز أحد المشاركين في إعداد الدراسة كون تشانغ، وفق موقع Medical Daily، أنَّ “هذا الاكتشاف جاء بالصدفة، إذ تمت ملاحظة إشارات من خلايا أخرى، وبالتالي يمكن تحديد وجود الورم من عدمه وكيفية نموه”.

وأشار موقع “My Cancer”، إلى أنَّ “هناك جزيئات، تشير إلى العمليات التي تكون طبيعية وغير طبيعية في الجسم والتي يمكن استخدامها لتحديد أمراض القلب، تُعرف باسم (المؤشرات الحيوية)، مبيّنًا أنّه “غالبًا ما تكون هذه المؤشرات بروتينات منبعثة من الأورام أو الطفرات الجينية التي تشير إلى وجود السرطان”.

وفي السياق ذاته، جمع فريق طبي، في دراسة أخرى حديثة، قاعدة بيانات لأنماط مختلفة من الجينات، تشير إلى وجود أنسجة طبيعية في 10 أجزاء مختلفة من الجسم، هي الكبد والأمعاء والقولون والرئة والدماغ والكلى والبنكرياس والطحال والمعدة والدم.

وأوضح الموقع أنّه “من خلال الجمع بين هذه المعلومات وعينات من دم مرضى مصابين بالسرطان، تمكن الفريق من إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الحيوية الوراثية للسرطان، آملين أن تكون هذه القاعدة قادرة على فحص دم المرضى وتحديد موقع الورم”.