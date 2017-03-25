قاضٍ يبرئ رجلاً اغتصب زميلته لسبب غريب!

قاضٍ يبرئ رجلاً اغتصب زميلته لسبب غريب!

2017/03/25
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن- وكالات

ذكر قاض في مدينة تورينو أسباب تبرئته رجلاً اغتصب امرأة، في قضية أثارت ضجة كبيرة في إيطاليا، وذلك بحسب شبكة “سي أن أن ” الأميركية.
وقال القاضي، إن المرأة التي تعرضت للاغتصاب كانت زميلة للمعتدي، ولم تصرخ ولم تظهر أي ردة فعل لوقف الاعتداء، مضيفاً “لقد قالت ببساطة كفى”، وهو ما اعتبره القاضي على ما يبدو سبباً كافياً لتبرئة المعتدي.
وتسبب الحكم في ردود فعل غاضبة في إيطاليا، ما دفع وزير العدل، أندور أورلاندو، إلى فتح تحقيق.


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