كاتبة أمريكية مصابة بالسرطان تريد زوجة لزوجها

المواطن- نت

سطرت كاتبة أمريكية مصابة بسرطان المبيض مقالا تعدد فيها سمات زوجها الجيدة على أمل أن يجد “قصة حب أخرى”.

وذكرت الكاتبة آمي كروز روزنثال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفضل الصفات التي يتمتع بها زوجها، وأعربت عن أملها في أن “يقرأ ذلك الشخص المناسب ويجد (زوجها) جيسون”.

وقالت آمي إنها لم تستخدم من قبل مواقع التعارف مثل تندر أو بامبل أو إي هارموني، لكنها قررت أن تكتب عنه “هنا معتمدة على خبرتي التي اكتسبتها من خلال وجودي معه في نفس المنزل طوال نحو 9490 يوما”.

واشتهرت آمي بتأليف كتب الأطفال، والكتابة حول عائلتها وحياتها الخاصة.

وتعرفت على زوجها جيسون منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، كما أنهما ربيا أطفالهما معا.

وفي نهاية مقالها، الذي جاء تحت عنوان “ربما تريدين الزواج من زوجي”، قالت “أنهي هذا في يوم عيد الحب، وكل ما أستطيع أن أتمناه هو أن يقرأه الشخص المناسب، ويعثر على جيسون، وتبدأ قصة حب أخرى”.

ثم تركت مساحة بيضاء، قائلة إنها تترك هذه المساحة عمدا كسبيل لمنح الاثنين “بداية جديدة يستحقونها”.

وأنهت مقالها بعبارة “مع كل حبي، آمي”.