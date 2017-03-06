كم #باقي_علي_الرواتب ؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج تحت عنوان #باقي_على_الرواتب، حمل سخرية وخفة دم من جانبهم، خاصة وأن الراتب لم تمر أيام قليلة على صرفه للموظفين.

وسخر محمد بن فاروق: “مطلوب رقم منجم … لتحديد كم”.

أما فيدرالي فقال: “قصدكم: كم باقي من الراتب”.

وغرد هيمة ساخرًا: “تبي تعيش صح لا تفكر في زواج خلك عزوبي واذ راتبك ثلاث الف صرفه ميه كل يوم واحده كذا تعيش غير كذا لا “.

وكتبت سهام: “آظن انا الشخص الوحيد في العالم مايدري متى تنزل الرواتب ولحد الحين ماقبضت دراهم ابوي”.

وأكدت بارقية :”يالله في العافية ماشي يساويها الرزق جاي ولو أنت ف آخر رمق لن تموت حتى تاخذه”.

ومن جانبها، كتبت آمال: “برواتب السنين قد تبني منزلاً في ” الدنياَ “. وبالسنن الرواتب يبني الله لك منزلاً في ” الجنة”.

وأوضحت بنت الوسدري: “الرواتب توكم استلمتوها وطارت راجعو حساباتكم تصدقو ربي يبارك في مالكم ثانيا انا نفعت معي شخصيا جدول لكل شي بسويه بالراتب”.