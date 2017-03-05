لأجيال أكثر صحة.. جمعية أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال تعتمد منتجات “المراعي”

المواطن ـ الرياض:

وقّعت شركة المراعي، ممثلة في شركة “المراعي لأغذية الأطفال”، اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال “SASPGHAN”، بغية توحيد الجهود لدعم وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وتحسين الممارسات الغذائية للأمهات والقطاع الطبي لأجيال أكثر صحة بالمملكة.

وأوضحت “المراعي”، في مؤتمر صحافي، أنَّ “الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال اعتمدت رسميًا منتجات (المراعي نيورالاك بلص)، أغذية معتمدة للأطفال، بعد مراجعة علمية دقيقة، ودراسات مستفيضة من عدد من خبراء طب الأطفال”. وأبرزت أنَّ “التركيبة المتقدمة والجودة العالية لهذه المنتجات، كانت وراء اعتمادها لدى الجمعية”.

من جانبه، أكّد مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “المراعي” عبدالله العبدالكريم، “نحن في شركة المراعي نؤمن بأن الاستثمار في صحة أجيال المستقبل هي رسالتنا الأولى”.

وأعرب العبدالكريم عن فخر شركة “المراعي” بالتعاون مع مجتمع طب الأطفال المحلي، بغية تحقيق رسالتها.

من جانبه، أبرز الرئيس التنفيذي لشركة “المراعي” لأغذية الأطفال مالكوم جوردان أنَّ “شركة المراعي ملتزمة بأن تقوم بدور رئيسي في وصول المملكة للاكتفاء الذاتي من أغذية الأطفال”.

وأشار إلى أنَّ “شركة المراعي افتتحت قبل أعوام قليلة أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج حليب وأغذية الأطفال الرضع”.

بدوره، أشاد رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال الدكتور معاذ التريكي، بالتزام شركة “المراعي” بدعم صحة الأطفال وتغذيتهم في المنطقة.

وأوضح التريكي أنَّ “الجمعية تنظر بعين التقدير لجهود المراعي في وضع الأسس السليمة للتغذية الصحية لأطفالنا في الوطن العربي”.

يذكر أنَّ “المراعي”، هي أول شركة في المملكة العربية السعودية تقوم بتصنيع مجموعة متكاملة من أغذية الأطفال والرضع المجربة والموثوق بها عالميًا، تحت اسم العلامة التجارية “المراعي نيورا”، و التي تتميز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المتقدمة.