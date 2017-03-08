لجان ثنائية تراقب حركة التسويق السياحي في المدينة المنورة

المواطن ـ المدينة المنوّرة:

جددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها من التعامل مع مسوقي الخدمات والبرامج السياحية بالأسواق التجارية والمراكز الترفيهية والمنتجات والفنادق والمنتزهات، دون التأكد من حصول مُقدم ومسوق الخدمة على التراخيص اللازمة الصادرة عن هيئة السياحية والتراث الوطني المنظمة لمزاولة تلك الأنشطة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس خالد بن حسين الشهراني أن “الهيئة بالتعاون، مع وزارة التجارة والاستثمار، تنفذ من خلال اللجان الميدانية جولات مستمرة على المراكز والمجمعات التجارية والمنتجعات والفنادق والمنتزهات، بغية التأكد من ضبط حركة تسويق نظام المشاركة بالوقت (Time share)، وتنظيم الرحالات السياحية الداخلية والخارجية، وكذلك تنفيذ حجوزات دور الإيواء السياحي داخل المملكة وخارجها، والتأكد من حصول مقدمي ومسوقي الخدمة على التراخيص اللازمة التي تضمن حقوق المواطنين”.

وأشار إلى أنَّ “الهيئة تسعى من خلال الجولات الميدانية للسيطرة هذه الممارسات غير المرخصة، التي قد يقع فيها عدد من المواطنين والمقيمين ضحايا لحالات الغش والخداع من خلال الإيهام بمنح هدايا وبرامج وعروض سياحية وغيرها”.

وشدّد الشهراني على إدارات الأسواق التجارية والمراكز الترفيهية بمنع مسوقي الخدمات السياحية وكذلك المنافذ السياحية غير المرخصين، وعدم السماح لهم بمزاولة هذه الأنشطة التسويقية غير الموثوقة”.

ودعا مدير سياحة المدينة المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من خلال الإبلاغ عن هذه الممارسات والأنشطة غير المرخصة عبر الهاتف السياحي 19988، منوهاً بأنَّ “الهيئة تشترط على جميع مسوقي الخدمات السياحة إبراز التراخيص الصادرة عنها”.