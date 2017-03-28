للمرة الأولى .. جامعة الطائف: لا إجازة لأعضاء هيئة التدريس الأجانب الأسبوع المقبل!

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

في سابقه هي الأولى من نوعها بدأت جامعة الطائف في تفعيل اللائحة 32، الأسبوع المقبل والتي تخص أعضاء هيئة التدريس الأجانب وتنص على عدم استحقاق عضو هيئة التدريس أي إجازات غير عطلة نهاية الأسبوع وعطلة العيدين، والإجازة السنوية لمدة 60 يومًا ومن في حكمهم 45 يومًا تشمل 10 أيام إجازة اضطرارية.

وأوضحت الجامعة لجميع أعضاء هيئة تدرسيها من الأجانب، أن أي إجازة يتم تقديمها تحت أي مسمى غير المنصوص عليها، والمعتمدة ضمن اللائحة لن تتم الموافقه عليها مالم تكن إجازة اضطرارية أو استثنائية بدون راتب.

وتبدأ جامعة الطائف في تفعيل لائحتها المنصوص عليها الأسبوع المقبل في أول أيام إجازة منتصف العام المعتمدة للـطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كافة.