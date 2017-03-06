للمرة الرابعة.. إلغاء تجمع سياسي داعم لأردوغان في ألمانيا

المواطن - وكالات

ألغت الشرطة الألمانية، اليوم الإثنين، تجمعًا سياسيًا لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورغ شمالي البلاد، في قرار هو الرابع من نوعه وسط توتر بين البلدين.

وقالت شرطة هامبورج لوكالة “فرانس برس”، إن التجمع المزمع إقامته الثلاثاء بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ألغته بلدية المدينة بسبب “ثغرات في نظام الحماية من الحرائق” في مكان استضافة الاجتماع.

ولفتت إلى أن لمنظمي التجمع حرية البحث عن مكان آخر ما دام لم يلغ في ذاته، وذلك عشية النشاط الذي كان سيشارك فيه بين 250 و300 شخص.