ماذا تعرف عن اليوم العالمي للمرأة؟
International Women S Day

ماذا تعرف عن اليوم العالمي للمرأة؟

2017/03/08
الساعة 2:25 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عبد الرحمن دياب

تستعد دول العالم المختلفة للاحتفال اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 من مارس كل عام.
واليوم العالمي للمرأة International Women S Day هو يوم يتم الاعتراف فيه بإنجازات المرأة، ويصبح فرصة للحشد بهدف دعم حقوقها ودعم مشاركتها فى جميع المجالات الممكنة.
وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة International Women S Day، إلا أن الأجواء العامة لا تخلو من تقدير دورها، كما أن هناك دولًا مثل الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم تقديرًا لها.

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