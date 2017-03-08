ماذا تعرف عن اليوم العالمي للمرأة؟

المواطن - عبد الرحمن دياب

تستعد دول العالم المختلفة للاحتفال اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 من مارس كل عام.

واليوم العالمي للمرأة International Women S Day هو يوم يتم الاعتراف فيه بإنجازات المرأة، ويصبح فرصة للحشد بهدف دعم حقوقها ودعم مشاركتها فى جميع المجالات الممكنة.

وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة International Women S Day، إلا أن الأجواء العامة لا تخلو من تقدير دورها، كما أن هناك دولًا مثل الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم تقديرًا لها.