ماذا قال اللواء احمد عسيري في أول تعليق بعد محاولة الاعتداء عليه في لندن

المواطن ـ الرياض:

أكد مستشار وزير الدفاع اللواء احمد عسيري، في أول تصريح له بعد محاولة الاعتداء عليه في لندن أمس الخميس، أن من حاول الاعتداء عليه هم أشخاص لا يفرقون بين التظاهر والاعتداء.

وأضاف احمد عسيري بعد دخوله للمشاركة في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن، التي تمت محاولة اعتراضه خارجها، أنه يعتذر للحضور عن التأخير، مبيّنًا أنّه تم اعتراضه في الخارج من أشخاص لا يفرقون بين التظاهر والاعتداء.

وقبل قليل علقت سفارة خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة، على حادثة محاولة الاعتداء على احمد عسيري، مؤكدة أنه بخير، ولم يلحقه أذى من قبل المتظاهرين الذين تعرضوا له.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سلامة احمد عسيري، مشيرة إلى أن “بعض المتظاهرين، حاولوا تعطيله عن المشاركة في ندوة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث الأوضاع في اليمن”.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا باسم احمد عسيري يرد على إيران.

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