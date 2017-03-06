ماذا يعني غياب العلاقات التحذيرية للنوبات القلبية؟

المواطن - وكالات

قال بحث جديد إن العلامات التحذيرية السابقة للإصابة بالنوبات القلبية، مثل الإغماء وضيق التنفس، قد تغيب في أغلب الأوقات ما يشير إلى زيادة خطر التعرض للمرض.

واوضح البحث الذي اجرته جامعة إمبريال كوليدج لندن، إن علامات الإنذار المبكر للإصابة بالنوبة القلبية مثل الإغماء وضيق التنفس وآلام الصدر، غابت لدى شخص من كل 6 مرضى يلقون حتفهم إثر الإصابة بنوبة قلبية في المستشفيات الانجليزية، حيث وجد الباحثون أن 16% من الذين ماتوا، أدخلوا المستشفى خلال الـ28 يوما السابقة لوفاتهم، وكانت تظهر لديهم العلامات التحذيرية مثل آلام الصدر.

ولم تسجل الأزمة القلبية كسبب رئيسي في دخول المستشفى لدى 21677 ممن لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأربعة التي أقاموا فيها بالمستشفى.

وأيضا اكتشف الباحثون أن نصف أصحاب سجلات العينة التي أجريت عليها الدراسة توفوا دون الدخول إلى المستشفى في الأسابيع الـ4 السابقة لموتهم، فيما توفي النصف الآخر خلال الأسابيع الـ4 التي أقاموا فيها بالمستشفى.