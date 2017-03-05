مجهولون يختطفون مواطنًا في القطيف ويردونه قتيلًا بالقرب من مزرعته بالعوامية

المواطن ـ القطيف:

بلّغ مواطن الجهات الأمنية في محافظة القطيف، عن العثور على جثة مواطن، مرميًا بالرصاص بين بلدتي العوامية والقديح.

وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، في بيان لها، أنه عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ٦-٦-١٤٣٨، تبلغت شرطة محافظة القطيف من أحد المواطنين عن العثور على شخص متوفي في مجرى مياه بالقرب من مزرعته الواقعة بين بلدتي العوامية والقديح بمحافظة القطيف. وبيّنت أنّه “بالانتقال إلى الموقع وجد المتوفي وبه إصابة طلق ناري بالصدر”.

وأضافت “تبين لاحقًا أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى، بغية عرضه على الطب الشرعي”.

وكشفت شرطة المنطقة الشرقية، أنَّ “شقيق المجني عليه، أكّد حضور أشخاص مسلحين لشقيقه المتوفى، أثناء تواجده بمحل تشليح قطع غيار المركبات التابع له، واقتادوه إلى جهة غير معلومة”.

وأبرزت شرطة المنطقة أنَّ “المختصين شرعوا في إجراءات الضبط الجنائي، وجمع الاستدلالات اللازمة للعمل الإجرامي للكشف عن ملابساته وهوية مرتكبيه”.