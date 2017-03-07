محافظ التدريب التقني يتوج الموظفين الفائزين في كرة القدم والسباحة

المواطن - الرياض

يتوج محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مساء اليوم الثلاثاء الإدارة الفائزة بكأس المؤسسة للموظفين في كرة القدم 2017 م والحاصلين على المراكز الأولى في السباحة وذلك بنادي المؤسسة بالرياض ، والتي نظمها الإدارة العامة لخدمات المتدربين ممثلة بإدارة الأنشطة (النشاط الرياضي).

وتقام المباراة النهائية الساعة 8 مساءا بين إدارتي المشاريع 1 والمشتريات فيما يلتقي الساعة 6.30 مساءا إدارتي تقنية المعلومات 2 والمشاريع 2 على المركز الثالث.

وأوضح مشرف النشاط الرياضي بالمؤسسة محمد عبدالله العمري أنه شارك في هذه البطولة عدد 14 فريق يمثلون جميع إدارات ديوان المؤسسة والوحدات التدريبية في مدينة الرياض وقسموا إلى أربع مجموعات مشيرا الى انه قام بالتحكيم حكام معتمدين مؤكدا انه يطبق القانون الدولي لكرة القدم باستثناء التسلل.

وأضاف أن عدد المسجلين في بطولة السباحة 21 موظفا وتم التحكيم من حكام معتمدين ووزعوا المتسابقين على مجموعات حسب العدد وتم حساب زمن كل متسابق مشيرا إلى أنه جاءت نتائج السباحة كما يلي:

المركز الاول ( محمد حسين كردي )

المركز الثاني ( بلال المنذر قدور )

المركز الثالث ( نزيه صالح دمق )

وجميعهم من الادارة العامة لتقنية المعلومات.

وعبر محمد العمري عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي المحافظ ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني على دعمهما وتشجيعهما لمختلف الأنشطة ومنها النشاط الرياضي كما قدم شكره لمدير عام خدمات المتدربين المهندس محمد أباحسين.