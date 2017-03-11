محمود كهربا يحظى بإشادة واسعة بسبب هذه الصورة !

المواطن ـ محمد سلام

بعد أن قاد فريقه للتتويج ببطولة كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه، حظى محترف نادي الاتحاد، الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، بإشادة كبيرة من الجماهير الرياضية على اختلاف ميولها، عقب تداول صورة للاعب وهو يقوم بتقبيل رأس جندي في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكان الجندي قد رفض أن يحتفل كهربا مع جماهير الاتحاد بالقرب من السياج؛ حرصًا على سلامة اللاعب، وهو ما رد عليه كهربا بـ”قبلة” على رأسه، لتجد هذه اللقطة تفاعلًا كبيرًا للغاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النجم المصري كهربا كان قد قاد الاتحاد لتحقيق الفوز على النصر بهدف دون رد أحرزه اللاعب في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وحرص النجم الاتحادي على توجيه الشكر إلى نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف، حيث غرد كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “شكراً لراعي الحفل الكريم ولي العهد حفظة الله أدام الله عليكم يا اهل المملكة أمنكم وأمانكم وحفظ لكم بلادكم”.