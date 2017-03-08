مصادر “المواطن”: المتهم بدهس رجل الأمن “سعودي” الجنسية وبيان مرتقب للشرطة

المواطن - وليد الفهمي- جدة

علمت ” المواطن ” من مصادرها أن مركز شرطة الشرفية بجدة تسلم ملف التحقيق في قضية الاعتداء على رجل الأمن .

ووفقاً للمصادر فإن الجهات الأمنية ألقت القبض على أهم اثنين ممن قاموا بالاعتداء أمام كورنيش الحمراء بجدة، فيما أكدت المصادر أن الجاني المتهم بدهس رجل الأمن سعودي الجنسية ويبلغ من العمر قرابة 22 عاماً ويخضع للتحقيق حالياً .

يأتي ذلك بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شرطة المنطقة بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن في كورنيش جدة وتطبيق الأنظمة بحقهم والذين أثاروا ردة فعل قوية في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء .

وقامت الجهات الأمنية بتشديد وتكثيف النقاط التفتيشية التي أطاحت وفي وقت وجيز بالجناة .

هذا وكانت “المواطن ” قد انفردت في عدد من الأخبار التي أكدتها المصادر أنه ومنذ وقت مبكر تم القبض على أحد المتهمين في الاعتداء .

وفيما انفردت “المواطن” من مصادرها الخاصة أن الجهات الأمنية تمكنت عند الساعة 12 ليلاً من ضبط عدد من الدراجات النارية لمجموعة المعتدين.