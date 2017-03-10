مطاردة 12 ساعة بين الأمن الهندي وداعشي

المواطن - وكالات

12 ساعة هي عمر مطاردة الشرطة الهندية للإرهابي الداعشي، سيف الله، لمنع هروبه ، انتهت بتصفيته والقبض على 3 آخرين ضمن خلية إرهابية استعدت لتنفيذ تفجيرات في الهند خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع “Ndtv”، الهندي عن أن الشرطة تلقت معلومات تقول إن سيف الله البالغ من العمر 22 عاما، يكون خلية إرهابية جديدة واختبأ ومعه 3 أفراد داخل أحد المنازل النائية في مدينة “لوكناو”.

وبعدها توجه أفراد من قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة الهندية إلى هناك، لكنه قاوم بشدة رجال الأمن ليتم تصفيته والقبض على مرافيه، حيث أطلق على رجال الشرطة قرابة 50 طلقة رصاص قبل قتله.