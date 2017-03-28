معاناة أبناء المواطنات تحت مجهر معالي المواطن.. انتماؤنا لا ينتهي بوفاة أمّهاتنا

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

أكثر من 700 ألف سعودية تزوّجن من أجنبي، يعاني أبناؤهم من مشاكل عدة، ينهيها قرار التجنيس، الذي طال انتظاره، لاسيّما للبنات، اللواتي كبرن وتزوّجن ومازلن يعاملن معاملة الاجانب، ومع تغيّر الأنظمة، بات حلم تجنيسهن أصعب من قبل.

وكشفت إحدى السيّدات، من أم سعودية وأب يمني، في تصريح لبرنامج “معالي المواطن”، الثلاثاء، أنَّها تقدّمت مرات عدة للحصول على الجنسية السعودية، إحداهن بعد زواجها من سعودي، ولكنها رفضت، وبعد انفصالها عن زوجها السعودي، قيل لها أنَّ عليها انتظار ابنها حتى يصبح عمره 15 عامًا ويمكنه التقديم لها، وعندما بلغ ابنها السن القانوني، تغيّرت الأنظمة ورفض طلبها أيضًا.

لا يمكن لإبني السفر:

وبدورها كشفت المواطنة حفصة تكروني، أنَّ ابنها ذي الـ 24 عامًا، منع من دخول دبي ليرافقها إلى البرنامج، كون أنَّه مقيم في المملكة بهوية ابن مواطنة، وليس سعوديًا، وعلى كفالة والدته.

وأوضح الإعلامي علي العلياني، مقدّم برنامج “معالي المواطن” أنَّ غالبية أبناء السعوديات، سجّلوا من طرف الأحوال المدنية كعمال، ساردً بعض الخفايا في النظام، أنَّه كان متاح لابن أي سعودية حتى عام 1424هـ، أن يحصل على الجنسية السعودية، في حال أنَّ والدته تمتلك منزلاً، ومقيم بصفة دائمة في المملكة ويتكلم اللغة العربية بطلاقة، إلا أنَّ ذلك تغيّر، في العام 2012.

الداخلية وافقت على تزويجنا فماذا بعد؟

واستضاف “معالي المواطن”، الدكتورة فاطمة الملحم من الخبر، التي تعاني أيضًا من مسألة تجنيس الأبناء، وكذلك دائرة من معارفها، من المواطنات اللواتي يعانين من هذا الأمر، على الرغم من موافقة وزارة الداخلية على زواجهن، وبعضهن رائدات في المملكة.

كيف يهدم كيان الاسرة بوفاة الأم؟

وأشارت الملحم إلى أنَّ “الاستثمار بأبناء السعوديات، وأزواجهن، يجب أن يدرج في إطار رؤية المملكة 2030، لاسيّما أنَّ ولاءهم جميعًا للمملكة حيث عاشوا وبنوا حياتهم، فكيف بعد أعوام يهدم كيان الأسرة بموت الأم، إذ أنَّ الحصول على كفيل ثان ليس دائمًا أمرًا سهلاً”.

ودعت إلى منح أبناء المواطنات إقامة دائمة، إن لم تكن الجنسية ممكنة، فضلاً عن أنّها تنهي الإحساس بعدم الأمان إذ أنَّ الشروط القائمة لهذه الشريحة أنَّ غيابهم في حال الدراسة أو العلاج يسقط حقّهم في الإقامة، مشيرة إلى أنَّ “ابن المواطنة العاملة بعد وفاتها، لا يحصل على التقاعد، وإذا لم يجد كفيلاً فهو مجبر على بيع الممتلكات ومغادرة البلاد، حيث كبر وترعرع وعاش ودرس، وكل انتماءه إلى هذا الوطن”.

أنتمي إلى هذا الوطن وحرمت من حلمي:

بدوره، بيّن ابن المواطنة حفصة، فهد، أنَّه ينتمي إلى هذا الوطن، ولكنه ممنوع من السفر، فضلاً عن كونه غير مرغوب به في الوظائف، وأضاف “أنا لا أعرف دولة أخرى ووطنًا أخر سوى المملكة، وكنت في الفئات السنية لدى نادي الاتّحاد، وحرمت من الصعود، بسبب كوني ابنة مواطنة، ولا أحد مثلي، وجد حلاً، حتى أنَّ أحد أصدقائي توفّت والدته، وحصل على مفالة من الشركة التي يعمل لديها، ولولا ذلك لكان قد رحّل كغيره”.

الأحوال المدنية: قرار سيادي لا نملك فيه سوى الدراسة

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنَّ الدراسة والعلاج والعمل فيها أوامر سامية، بأن يعامل أبناء وأزواج السعوديات معاملة المواطنين، مبيّنًا أنَّ “موضوع الجنسية هو أمر سيادي والأحوال المدنية مجرّد جهة تنفيذية، للشروط الموضوعة في هذا الشأن”.

المادة جوازية وانطباق الشروط لا يعني التجنيس:

وتساءل العلياني، ما السر وراء رفض مستوفي الشروط وصولا إلى جد الجد للأم، ليكشف متحدث الأحوال أنَّ “المادة جوازية وانطباق الشروط لا يعني منح الجنسية، فولي الأمر وحده صاحب القرار في شأنها”، مبيّنًا أنَّ “النقاط استرشادية واستيفاؤها يعني المضي في دراسة طلب التجنيس”.

وأكّد الجاسر، أنَّ الحصول على موافقة الزواج من الداخلية لا تعني بالضرورة تجنيسهم، ليوضّح العلياني أنَّ الدكتورة الملحم كانت تطالب بمعاملة أفضل لأبناء المواطنات وأزواجهن، فجاء رد متحدث الأحوال المدنية بأنَّ “الأنظمة المرعية في المملكة تكفل لهم الحرية الكاملة في الحياة والسفر والتنقل”.