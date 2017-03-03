مفاجأة “سارة” تخص موظفات جامعة الطائف المفصولات.. بشرط!

المواطن - عبد الرحمن دياب

علق المحامي القانوني، عبدالمجيد الموسى، على فصل موظفات من جامعة الطائف، بأنه لا يوجد علاقة بين الموظفات وجامعة الطائف، موضحًا أن المسؤول هي الشركة المشغلة وهي المسؤولة عن نهاية ارتباط الموظفات بالشركة.

وأضاف في حواره ببرنامج “يا هلا” المذاع على شاشة “روتانا خليجية”، أن للأسف يوجد في نظام العمل ثغرات وهو مع الشركات أكثر من أن يكون مع العامل، مشددًا على أن العامل مكانه محدود جدًا في النظام.

وفجر الموسى مفاجأة سارة تخص الموظفات المفصولات، قائلًا إنه إذا كانت عقود الموظفات مفتوحة يحق لهم مكافأة نهاية الخدمة وراتب لا يقل عن ستين يومًا، موضحًا أن عند فسخ العقد فمعنى هذا أن هناك إخلالًا من أحد الطرفين؛ إما صاحب العمل أو الموظف بأحد الالتزامات المنصوصة.