مكة تحتفي بإبداع طالبات التعليم الفصلي في معرض “المهارات التطبيقية”

أقيم في مكة المكرمة، على مدى أسبوع كامل، معرض لمشاريع مادة المهارات التطبيقية للبنات، من الفترة 5/30 إلى 6/3، بمقر الإدارة العامة للتعليم للبنات.

وافتتح مدير عام تعليم مكة محمد الحارثي المعرض، برفقته مدير إدارة التخطيط والتطوير أحمد الغامدي، ومشرف لفصلي بنين وبعض موظفي الإدارة. وأبدى الحارثي إعجابه بما وجده من مشاريع نوعية، تبشر بمستقبل واعد من جهة أخرى.

وتولت طالبات النظام الفصلي في اليوم الثاني للافتتاح شرح مشاريعهن للجان المقيّمة للمشاريع، والتي كان من ضمنها عضوات من المجلس البلدي، والغرفة التجارية بمكة، وكلية “لوريت”، بالإضافة إلى عضوات من إدارة رئيسات الأقسام التخصصية في المجالات المعروضة.

وسجلت استمارة تقييم للمشاريع إشادة الدكتورة عبير برهمين عضو المجلس البلدي بمكة بالمعرض، بأنه أكثر من رائع بأفكاره ومحاوره وتطبيقاته.

وأشارت إلى أنَّ “المعرض يؤسس لنواة مشاريع رائدة، وقابلة للتطبيق والارتقاء عبر تقديم دورات متخصصة من الجهات الداعمة، كجمعية الحرفيين والمجلس البلدي والغرفة التجارية”.

من جانبها، وصفت الأستاذة نسرين محمد، المحاضرة في كلية “لوريت” المعروضات بأنها “أفكار إبداعية جميلة، قابلة للتطبيق لا سيما في مجتمع المرأة السعودية”.

وفي السياق ذاته، أشادت الأستاذة نادية بندقجي، من إدارة الموهوبات ورئيسة لجنة تقييم المشاريع، بالمعرض، ووصفته بأنه “التوازن المجتمعي المطلوب، وأنه الإبداع المتوقع من مخرجات التعليم، فهو خارج التحصيل الدراسي”.

واعتبرت الإذاعية سامية الشريف المعرض أنه “أكثر من رائع، نفذته بنات الوطن”، وذلك في معرض تغطيتها الإذاعية للمعرض لإذاعة الرياض.

وشاركت طالبات من مجال التطوع وطالبات من مجال البيئة، في تطبيق مجالاتهن عملياً في المعرض ومقر الحفل، وسط تأييد ودعم من جميع الحاضرات، تعزيزاً لدورهن وتشجيعاً لمبادرتهن.

يذكر أنَّ المعرض، قدّم ما يقارب 34 مشروعاً نوعياً في مختلف المجالات التطبيقية. كما شارك في تقييمه 19 عضوةً محكمةً من تعليم البنات ومن مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف تحديد الاحتياجات التي يمكن توفيرها لهذه النماذج المرشحة على ثلاث مراحل، ابتداء من مدارس التعليم الفصلي إلى معارض مكاتب للتعليم، ثم فرزها بواسطة بطاقات تقييم متطابقة مع نماذج تقييم المشاريع وبالتالي ترشيح ما لا يقل عن 3 مشاريع من كل مكتب.

وصاحب تقييم المشاريع يوم الاثنين، إقامة حفل خطابي تم فيه تكريم جميع الجهات المعنية بالحدث، كما عرض فيه مشهد تمثيلي ضمن مشاريع المادة المقدمة، بعنوان “وقتك من ذهب”.

وكان المعرض قد خططت له مساعدة التخطيط والتطوير الأستاذة نورة القرني، وفق خطه عمل امتدت منذ بدء تطبيق النظام الفصلي في بعض مدارس مكة، بمشاركة مشرفات النظام الفصلي ولجان المهارات التطبيقية، وقد ساهمت في استقطاب الجهات الخارجية للوقوف على المشاريع، عوضا عن تزويدهم بخطابات قد لا تنصف الواقع.

ومن المنتظر استمرار خطة للمتابعة، تهدف إلى رفع نوعية المشاريع لطالبات النظام الفصلي، مع متابعة أثر التعاون مع الجهات الداعمة مهنياً لتحسين المخرجات الحالية، بما يحقق أهداف المادة وموائمتها مع التحول الوطني، ومتطلبات سوق العمل في المجالات المعنية.