ملكة بريطانيا على صهوة جوادها في سن الـ90

المواطن – وكالات

بالرغم من بلوغها سن التسعين لا زالت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية تمارس هوايتها المفضلة في ركوب الخيل؛ لتظهر رشاقة ومهارة تقاوم علامات التقدم في العمر.

فقد التقطت عدسات المصور كيلفن بروس صورةً للمملكة إليزابيث وهي تمتطي مهرها، على طول ضفة نهر التايمز، الاثنين، وتبدو ملامحها هادئة وهي جالسة فوق صهوة الجواد بحسب سكاي نيوز العربية.

وظهرت الملكة -أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش- مرتدية معطفاً خفيفاً واختارت واحداً من أوشحتها الحريرية الذي يعتبر علامة مميزة لها لفته حول ذقنها بدلاً من قبعة ركوب الخيل.

وقد عرفت الملكة ركوب الخيل منذ سن الرابعة، عندما قدم لها والدها جورج السادس هدية مهراً صغيراً في عيد ميلادها.

ويقال إن إليزابيث الثانية دائماً ما ترفض ارتداء “قبعة صلبة” لضمان أن يظل شعرها مناسباً لأي مواعيد ملكية.