منافذ لبيع المنتجات الحرفية السعودية بمحطات القطارات

المواطن – واس

خصص البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عدداً من منافذ بيع وتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية المحلية، في عدد من محطات القطار التابع للشركة، في كل من: الرياض والمجمعة، والقصيم.

وقام رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح لدى افتتاحه محطات القطار التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) في كل من الرياض والمجمعة والقصيم الأحد الماضي بتاريخ 29 /5 /1438 هـ الموافق 26 /2 /2017م، بزيارة لمنافذ بيع منتجات الحرف اليدوية بالمحطات الثلاث وعددها 26 منفذ بيع، واستمع إلى شرح من المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” سعادة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس عن هذه المنافذ ودور الهيئة في تشجيع الحرفيين والحرفيات ودعمهم من خلال هذه المنافذ وغيرها من الأجنحة ومنافذ البيع في المعارض والمجمعات التجارية.

وعبر المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ” بارع ” عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة النقل العام على دعم الشركة وتعاونها مع البرنامج في تخصيص هذه المنافذ التي سيكون لها دور في نشر المنتجات الحرفية وفتح مورد اقتصادي مهم للحرفيين والحرفيات.

وأكد أن الخطوة تأتي في إطار تعاون البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية مع (سار) وضمن خطة الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع جميع الشركات والمؤسسات الوطنية بهدف النهوض بالمنتج الوطني وتطويره، وتسويقه، الأمر الذي ينسجم مع رؤية الهيئة واستراتيجية برنامج بارع في تشجيع الحرفيين والحرفيات، ويسهم في دعم الحرفيين والحرفيات وتحسين أوضاعها الاقتصادية، ويرفد الناتج المحلي والاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.