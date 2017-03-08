من هنا.. التشكيلة الرسمية| برشلونة X باريس سان جيرمان

تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة 22.45 مباراة من العيار الثقيل وذلك عندما يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على برشلونة الإسباني، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

ويلعب برشلونة بتشكيلة تضم: شتيغين ، ماسكيرانو ، بيكيه ، أومتيتي ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، رافينها ، أنيستا ، ميسي ، سواريز ، نيمار.

فيما جاءت تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية: تراب ، مونيير ، ماركينهوس ، سيلفا ، كورزاوا ، رابيوت ، ماتويدي ، فيراتي ، لوكاس ، كافاني ، دراكسلر.