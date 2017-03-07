من هنا.. التشكيلة الرسمية نابولي x ريال مدريد

المواطن ـ محمد سلام



امتلأت مدرجات ملعب سان باولو قبل أقل من ساعتين تقريباً على انطلاق القمة التي تجمع نابولي مع ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح ريال مدريد.

وجاءت تشكيلة نابولي الرسمية كالتالي: رينا – هيساج – البيول – كوليبالي – غولام – اللان – دياوارا – هامسيك – كاليخون – انسيني – ميرتينس.

فيما جاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية: نافاس – كارفخال – بيبي – راموس – مارسيلو – كاسيميرو – كروس – مودريتش – غاريث بيل – كريستيانو رونالدو – بنزيما.