من هنا.. التشكيلة المتوقعة لمباراة النصر والاتحاد

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر مُطلعة أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي النصر، استقر على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة نهائي كأس ولي العهد أمام نادي الاتحاد، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأوضحت أن تشكيلة العالمي ستضم: عبدالله العنزي “حراسة المرمى”، خالد الغامدي، عمر هوساوي، برونو أوفيني، حسين عبدالغني، إبراهيم غالب، عوض خميس فيكتور ايالا، يحيي الشهري، توماسوف، محمد السهلاوي.

وبخصوص تشكيلة الاتحاد، فمن المتوقع أن يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بتشكيلة تضم: فواز القرني “حراسة المرمى”، عدنان فلاته، احمد عسيري، ياسين حمزة، عمر المزيعل، فهد الانصاري، جمال باجندوح، معتز تمبكتي، فيلا، كهربا، عكايشي.