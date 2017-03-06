مياه جازان تحارب الإسراف بفواتير للعملاء في جيزان وأبو عريش

المواطن ـ عمر عريبي ـ جازان:

تبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان، إصدار فواتير المياه لمدينة جيزان ومحافظة أبو عريش والمراكز والقرى التابعة لهما.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر الجبر أنَّ “إدارة خدمة العملاء ستبدأ، ضمن الخدمات التي تقدمها لمشتركيها، بإصدار فواتير شهرية، بداية من الأسبوع المقبل، لعدادات المياه التابعة للمشتركين في مدينة جيزان وقراها، ومحافظة أبو عريش والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها”.

ودعا الجبر الأهالي والمقيمين بالمنطقة للتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه، لبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويمنع الإسراف في استخدام المياه.