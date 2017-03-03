ميزة جديدة من تويتر للتحكم بما يظهر بشريط الأحداث

المواطن - وكالات

أطلقت شركة تويتر تحديث جديد يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم بما يظهر بشريط الأحداث Timeline من تغريدات، فضلًا عن التحكم في المتابعين وغيرها من المميزات الأخرى.

وبحسب موقع fonearena الهندي، سيوفر التحديث الجديد ميزة تعرف بـ Mute والتي كشفت عنها تويتر خلال نوفمبر الماضي، حيث تم توسيعها لتصل إلى شريط الأحداث وليس الإشعارات فقط، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين وقف ومنع ظهور التغريدات التي تضم بعض الكلمات المحددة مسبقًا من قبل المستخدم، كما يمكن أيضًا تحديد مدة وقف الإخطارات ما بين يوم وأسبوع وشهر أو بشكل دائم.

ويستطيع المستخدمون الآن تجاهل الإشعارات الخاصة بالحسابات التي لم يقم مستخدموها بتغيير صورة تويتر الافتراضية إلى أخرى شخصية.