ميناء جدة الإسلامي يستقبل أول سفينة حاويات للخط الملاحي العالمي CMA CGM

المواطن - واس

استقبل ميناء جدة الإسلامي اليوم أول سفينة حاويات للخط الملاحي العالمي CMA CGM والتي تبلغ حمولتها 18.000حاوية قياسية وبطول 400 متر حيث تم ترصيف هذه السفينة بمحطة بوابة البحر الأحمر .

ويمثل وصول هذه السفينة للميناء ثقة هذا الخط الملاحي الفرنسي والمصنف كأكبر ثالث شركة ناقلة للحاويات بالعالم قدرات الميناء وإمكاناته المتطورة لاستقبال هذا الجيل من السفن العملاقة من خلال تكامل بناه التحتية من أرصفة حديثة ذات أعماق تصل إلى 18 مترًا وساحات ومناطق تخزين ومعدات مناولة متطورة، إلى جانب خدمات أرضية لوجستية متكاملة وسرعة دوران للسفن تمكن من تفريغ الحاويات بسرعة عالية مما يؤكد على أن ميناء جدة الإسلامي بات يمثل مركزاً عالمياً هاماً لاستقبال سفن كبريات الخطوط العالمية الناقلة للحاويات، ويؤكد على متابعته لما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بأن تكون مواني المملكة منصات اقتصادية عالمية للصادرات للقارات الثلاث.