ناصر الخليفي: لا يجب البحث عن أعذار.. وهذا الأمر كان قاسياً للغاية !

ناصر الخليفي: لا يجب البحث عن أعذار.. وهذا الأمر كان قاسياً للغاية !

2017/03/09
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن ـ وكالات

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يجب البحث عن أعذار عقب خسارة فريقه بنتيجة كبيرة (6-1) أمام برشلونة مساء أمس ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب “كامب نو” وتوديع البطولة.

وأشار الخليفي، في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: حتى وإن كانت هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم تحتسبا، لا يجب البحث عن أعذار، لم نلعب في الشوط الأول، من الصعب تقبل نتيجة أمس لاسيما بعد نتيجة مباراة الذهاب (4-0)، ولكن ليس بيدنا أي شيء آخر.

وأضاف: استقبال ثلاثة أهداف في سبع دقائق بعدما كانت النتيجة (3-1)، أمرٌ قاسٍ للغاية، مشيراً إلى أنه لم يتحدث بعد مع اللاعبين، وأتم تصريحاته قائلاً: لم أتحدث مع اللاعبين بعد، هذه ليست اللحظة المناسبة.

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