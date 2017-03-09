ناصر الخليفي: لا يجب البحث عن أعذار.. وهذا الأمر كان قاسياً للغاية !

المواطن ـ وكالات



أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يجب البحث عن أعذار عقب خسارة فريقه بنتيجة كبيرة (6-1) أمام برشلونة مساء أمس ضمن إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب “كامب نو” وتوديع البطولة.

وأشار الخليفي، في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية: حتى وإن كانت هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم تحتسبا، لا يجب البحث عن أعذار، لم نلعب في الشوط الأول، من الصعب تقبل نتيجة أمس لاسيما بعد نتيجة مباراة الذهاب (4-0)، ولكن ليس بيدنا أي شيء آخر.

وأضاف: استقبال ثلاثة أهداف في سبع دقائق بعدما كانت النتيجة (3-1)، أمرٌ قاسٍ للغاية، مشيراً إلى أنه لم يتحدث بعد مع اللاعبين، وأتم تصريحاته قائلاً: لم أتحدث مع اللاعبين بعد، هذه ليست اللحظة المناسبة.