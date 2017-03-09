نجم برشلونة: طريقة باريس سان جيرمان جعلتنا نعود

المواطن ـ وكالات



قال لاعب وسط برشلونة أندريس إنييستا: إن أحد أهم مفاتيح العودة أمام باريس سان جيرمان (6-1) كانت طريقة لعب الفريق الفرنسي الذي اعتمد على خطة “دفاعية للغاية” تمكن البرشا من استغلالها.

وأضاف: حينما يدرك المرء ما يتعين عليه فعله، حتى لو كنت متأخراً برباعية نظيفة، فإن العقل يفكر دائماً في الأسوأ، كنا نعلم أنه إذا أحرزنا فيهم أهداف فسنجعلهم يدخلون في حالة من الشك، وضعوا خطة دفاعية خالصة وعرفنا كيف نستفيد منها، فعلنا المستحيل وفي كرة القدم هذا هو وتلك الأشياء تحدث أحياناً.

وأوضح اللاعب أن فريقه عاش يوماً “استثنائياً” خاصة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 بملعب البي إس جي في فرنسا، وأكد: هذه نتائج يصعب تحقيقها ولكننا سجلنا 6-1 في النهاية، كما قال المدرب، كان كل شيء سيئاً في الذهاب بشكل عام، الفرق في دوري الأبطال تكون جيدة جداً، لذا كان علينا محاولة العودة حتى اليوم، هناك أمل دائماً وقد تمسكنا به من أجل إسعاد الجمهور، لا زلنا على قيد الحياة، وعن لحظة دخول الهدف السادس، الذي سجله سيرجي روبرتو، والذي منح التأهل للبرشا، كشف أخذت أعدو حتى ركن آخر من الملعب وكانت لحظة جنونية، هذا هو الرائع في كرة القدم، حينما لا تسير الأمور على ما يرام أو بصورة سيئة، يجب أن تحاول العودة، هذا الفريق وهؤلاء اللاعبون قادرون على جعل الأمور تسير على نحو جيد.