نظام نور يواصل تسجيل الطلاب وفق هذه الضوابط

المواطن – الرياض

يواصل موقع نظام نور تسجيل الطلاب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 1438/1439 هـ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي.

واشترط نظام نور أن يقتصر التسجيل في هذه المرحلة على الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا تجري بها مفاضلة.

ويشترط نظام نور أن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع انطلاقة العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

وكان موقع نور قد بدأ الشهر الماضي عمليات التسجيل في مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية للطلاب السعوديين وغير السعوديين.