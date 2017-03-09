نيمار حصان برشلونة الرابح وماكينة صنع الأهداف

المواطن – أحمد بيومي

مازالت أصداء فوز برشلونة على باريس سان جيرمان على ملعب كامب نو، تلقي بظلالها على دوري أبطال أوروبا، حيث توقع محللون أن يكون الفوز بالبطولة من نصيب برشلونة بعد الأداء والعرض الذي ظهر به أمام النادي الفرنسي.

وكان للاعب نيمار مفعول السحر في المباراة، حيث كان له الفضل في فوز الفريق، حيث أحرز هدفين، كما ساعد في إحراز هدف ثالث من ركلة جزاء.

وتمكن النجم البرازيلي اللامع من تقديم أداء فاجأ الجميع، وخطف الأضواء وكاميرات الملعب وآهات المشجعين من البرغوث ميسي العنيد.

وسجل نيمار خلال المباراة هدفين في الدقيقة 88 و91 وكان لهما الفضل في صعود برشلونة لدور ربع النهائي للبطولة.