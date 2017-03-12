هنا أبرز عشر إجابات قدّمها حساب المواطن للمستفسرين

المواطن ـ الرياض:

كشف الحساب الرسميّ لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعيّ “تويتر”، عن الكثير من تفاصيل البرنامج من خلال ردّه على عددٍ من استفسارات المواطنين.

وردَّ الحساب على الآلاف من التغريدات، التي تنوّعت ما بين توضيحات أو ردود على استفسارات وصلت إلى الحساب، ومنها اخترنا لكم:

أستلم مخصصًا شهريًا من الضمان الاجتماعي، فهل أنا ملزمة بالإفصاح عنه، في بند الدخل، وأعيل ابني بعد انفصالي عن والده، فهل أضيفه في خانة التابعين؟

إذا كانت الأم تملك صك حضانة بإمكانها التسجيل، وإضافة الأبناء كتابعين، وإذا لم تصدر صك حضانة، فقط سجل أسرة والابن يعيش معها والأب لا ينفق على ابنه. لم يتم تسجيلي في حساب المواطن تلقائيًا على الرغم من أني مسجّل في الضمان رسمي؟

عزيزي المستفيد، تم إرفاق جميع بيانات مستفيدي الضمان تلقائياً، وبإمكانهم التحديث بالدخول من (تسجيل جديد). مستفيدو الضمان المسجلين يحتاجون إلى كلمة سر للدخول إلى حساباتهم. كيف يتم الدخول؟

أُدخل حساب المواطن.. اختر نسيت كلمة المرور، واكتب السجل المدني، تصلك رسالة على جوالك (رقم السري). ضمن المطلوب لاستعادة كلمة المرور طلب تاريخ انتهاء الهوية، وأنت تعلم أن ليس لها تاريخ، ما العمل؟

لمن لديه بطاقة أحوال يمكنه استرجاع باسورد. هل العوائد السنوية تعتبر مصدر دخل أم لا؟

نعم عزيزي المستفيد، تعتبر من الدخل، ويتم تسجيلها كمصدر، ونوع دخل (غير ذلك). لو سمحت هل حساب المواطن يُخصم من حافز أم لا؟

عزيزي المستفيد برنامج حساب المواطن برنامج مختلف، ولن يؤثر على مستفيدي برنامج حافز. في شأن العوائد السنوية، ما هي طريقة إدخالها في دخل المواطن، لأنها تُدفع مرة واحدة وليست شهريّة؟

يتم تقسيم المبلغ على 12 شهرًا، ثم تضيف الناتج الشهري بدون فواصل. حوافز الشركة يُعتبر دخل سنويّ أم لا؟

يرجى إدخال متوسط الدخل الشهريّ لهذا الدخل خلال السنة. الحافز يأتي مرّة واحدة سنويًا، وكل مرة يكون مختلفًا، كيف أضعه غي الدخل؟”

لكي يتم حسابه شهريًّا يقوم المستفيد بتقسيم المبلغ السنويّ على 12 شهرًا. أنا سجّلت بالخطأ كحساب أسرة وأنا فرد مستقل، والحساب يُلزمني بإضافة تابع، حاولت التعديل إلى أعزب، إلا أني ما زلت مُلزمًا بإضافة تابع، فما العمل؟

اختيار فرد مستقل أو أسرة يكون من بداية التسجيل، ولا يوجد خيار الآن لتغيير الحساب من فرد مستقل إلى أسرة. والدي متوفٍ وأنا أعيش عند أمي، هل إذا سجّلت أتسلّم الدعم عبر حسابي الخاص، أم عبر وكيلي، أو زوجة أبي؟

تستطيع الأم التقديم كمستفيد رئيسي وإضافة التابعين لها إذا كانت هي رب الأسرة.