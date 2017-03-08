هنا أسماء مرشحي تعليم الشمالية لجائزة التميز في دورتها الثامنة

المواطن - شريف النشمي - عرعر

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عبد الرحمن بن سعد القريشي اسماء مرشحي جائزة التميز للعام ١٤٣٨ واطلع على سير أعمال جائزة التعليم للتميز حيث تم بعد الإعتماد رفع أسماء المرشحين للجائزة وذلك على مستوى المنطقة بعد ان اجتازت مرحلة المدارس والمكاتب والإدارة وتم الرفع إلكترونياً لجميع الفئات ( المرحلة الثالثة ) لأمانة الجائزة بوزارة التعليم عبر البوابة الإلكترونية للجائزة وذلك للفئات التالية (إدارة ومدرسة – معلم – طالب).

وتم الرفع وفق المعايير التفصيلية للجائزة وحسب اللائحة التنظيمية الواردة من مقام وزارة التعليم والتي قام بتنفيذها ميدانياً المشرفون التربويون بجميع قطاعات المنطقة بمتابعة من ادارة الإشراف التربوي و الأمانة العامة للتعليم وجاءت نتائج الترشيح كالتالي:

فئة الإدارة والمدرسة المرشحة على مستوى منطقة الحدود الشمالية ثانوية رياض الفكر القائد سعود بن عبدالله الربيع

فئة الإدارة والمدرسه ابتدائية عبدالله بن عباس القائد هزاع سليمان الخمشي فئة المعلم المرشح على مستوى المنطقة فايز بن محمد الياس العنزي من مدرسة البراء بن عازب الابتدائية برفحاء فئة الطالب المتميز سالم بن عبدالرحمن دخيل الدخيل من ثانوية جيل الأوائل برفحاء.

وهنأ القريشي المرشحين على هذا التميز متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، داعياً الله ان يتم تحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني.

كما هنأ المساعد للشؤون التعليمية، عباس بن صالح العنزي الفائزين، متمنيا لهم التوفيق على المستوى الوطني، منوهاً إلى أنه سيتم العمل على تكريمهم على مستوى المنطقة حسب الآلية المتبعة لذلك.