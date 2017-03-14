هنا طريقة الحصول على الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي

المواطن - الرياض

يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة “بلدي”، وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م بديوان الوزارة بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة.

وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تُعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي من هنا في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة.

وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري، شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.

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