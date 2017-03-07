وزير التعليم الماليزي يصل الرياض لتمثيل بلاده في معرض الكتاب

المواطن – الرياض

وصل معالي وزير التعليم الماليزي الدكتور محضر بن خالد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم الثلاثاء ممثلاً عن بلاده في معرض الرياض الدولي للكتاب بوصفها ضيف شرف المعرض هذا العام.

وكان في استقباله المشرف على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية الدكتور عبدالله الأحمري الذي رحب بمعاليه لدى استقباله في صالة المطار، مشيداً باستعدادات الجانب الماليزي المشارك في المعرض.

وتأتي زيارة معالي الوزير الماليزي ليشهد افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تحل فيه ماليزيا ضيفاً للشرف حيث سيشرف حفل الافتتاح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وسيفتتح جناح ضيف الشرف مساء الأربعاء بحضور وزير التعليم الماليزي.

وتعد زيارة الدكتور محضر بن خالد الأولى بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى ماليزيا قبل أيام. كما تأتي زيارة الوزير الماليزي ومشاركة ماليزيا في معرض الكتاب تأكيداً لأهمية التعاون والمشاركات الثقافية بين المملكة وماليزيا والتبادل الثقافي ما بين البلدين لتشمل المشاركة في النشاطات والفعاليات الثقافية.







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