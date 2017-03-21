وظائف_شاغرة بهيئة المواصفات والمقاييس

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين، وبند أجور العمال، على أن يستمر استقبال المتقدمين حتى 2 من رجب 1438هـ .

ودعت الهيئة، الراغبين في هذه الوظائف إلى تقديم أوراقهم لدى الإدارة العامة للموارد البشرية “إدارة التوظيف” بالمقر الرئيسي بالرياض، في حي المحمدية تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول.

ونوّهت هيئة المواصفات، إلى أنه يجب على المتقدمين والمتقدمات التسجيل في برنامج “ساعد” لدى وزارة الخدمة المدنية، وإرفاق ما يثبت ذلك.