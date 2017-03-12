وفد دبلوماسي عراقي يتوجه إلى السعودية

وفد دبلوماسي عراقي يتوجه إلى السعودية

2017/03/12
الساعة 2:35 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تشكيل وفد دبلوماسي لزيارة السعودية، مؤكدة أن الوفد سيبحث مع الجانب السعودي عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن “زيارة الوفد تأتي استكمالا لزيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير(إلى بغداد) الشهر الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على حسم عدد من الملفات العالقة”.

وتأتي زيارة الوفد العراقي للمملكة السعودية بعد أسبوعين من زيارة أجراها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى العاصمة العراقية بغداد، كانت هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1990، التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين الكبار.

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