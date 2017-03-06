ولي_ولي_العهد : حساب المواطن سيعوّض المتضررين من زيادة الرسوم

المواطن – الرياض

انطلاقاً من رؤية 2030 التي تضمن الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع؛ أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أن برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتعويض المتضررين من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة والأقل منها.

وقال الأمير محمد بن سلمان أن هناك مشاريع عملاقة سوف تعلن قبل نهاية العام الجاري، لتحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو، مبشراً بخطوات جادة لتوطين الصناعات واستغلال موارد المملكة لدفع عجلة الاقتصاد بحسب صحيفة “الوطن”.

جاء ذلك في تقرير صادر باسم رئيس غرفة الرياض أحمد الراجحي عقب لقاء وفد مكون من أعضاء 10 غرف تجارية سعودية بولي ولي العهد مؤخراً.

وأضاف الراجحي أن ولي ولي العهد تحدث خلال لقائه معهم عن استثمار الدولة في شركة سوفت بنك، وأن الدولة استثمرت في قطاعات واعدة منها في مجال الذكاء الاصطناعي، واشترطت أن يكون لكل استثمار تقوم به سوفت بنك في أي شركة في هذا المجال ضرورة إقامة مصنع لها في السعودية، مبيناً أنه بهذا الأسلوب سوف توطن تقنيات ومجالات جديدة لا يمكن أن تأتي إلى السعودية إلا بهذا النوع من الاستثمار بحسب الصحيفة.