“ويندوز 98” في ساعة يدك 

المواطن – وكالات

مع انتشار التكنولوجيا القابلة للارتداء، أعاد مخترع هاو ابتكار ساعة يد تحتوي على نظام ويندوز 98 الشهير الذي أنتجته مايكروسوفت وانتشر بشكل فائق في حينها، بحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

ولم تكن الساعة الذكية من بنات أفكار مايكروسوفت، لكن الحنين للماضي دفع المبتكر الذي لم تذكر الصحيفة اسمه إلى تصميمها عبر الاستعانة بحاسوب راسبري باي صغير الحجم وتحويله إلى ساعة يدوية.

ويبلغ حجم الساعة 2.4 بوصة وهي كبيرة نسبياً، وتعتمد على برنامج QEMU من أجل تشغيل ويندوز 98 على جهاز الراسبري باي.

ويحتاج تصفح الإنترنت على سطح الساعة وقتاً طويلاً نسبياً، وقد شارك مبتكر الساعة ابتكاره على موقع راديت الاجتماعي المتخصص في مشاركة الأفكار وتلقى عدداً من الملاحظات من المشاركين.