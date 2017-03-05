55 يوماً تفصلنا عن إعلان نتائج برنامج حساب المواطن

المواطن – الرياض

مع تسجيل السعوديين في برنامج حساب المواطن يترقب الجميع الدخول في المراحل التالية التي يتم من خلالها تحديد الأهلية والاستحقاق تمهيداً لصرف الدعم.

وكان المشرف على حساب المواطن ماجد العصيمي، أوضح في تصريحات سابقة أنه سيتم الرفع إلى المقام السامي قبل الأول من مايو المقبل تمهيداً لصرف الدعم للفئات المستحقة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق أن الصرف سيكون قبل رفع الدعم عن أسعار المحروقات ما ينبئ أن الموعد المرتقب لصرف الدعم هو شهر مايو المقبل أي بعد حوالي 55 يوماً تقريباً.

وطبقاً للجدول الزمني المعلن فإن المرحلة الأولى – مرحلة التسجيل – قد بدأت مطلع فبراير الماضي، وهي المرحلة الحالية، وهي فترة جمع المعلومات اللازمة والتحقّق من صحتها.

أما المرحلة المقبلة، فسيتم فيها التواصل مع المتقدّمين بإرسال رسالة نصية على الجوال، والإعلان عن نتائج الأهلية بناءً على المعلومات المقدمة في فترة التسجيل.

أمّا المرحلة الثالثة، فهي الاستحقاق، وهي مرحلة الإعلان عن قيمة البدل لكل متقدم، والبدء بصرف البدلات قبل تعديل أسعار منتجات الطاقة.

وكانت آخر إحصائية لعملية التسجيل في برنامج حساب المواطن قد أظهرت أن قرابة 11 مليون شخص قد سجلوا في الحساب حتى ظهر أمس الثلاثاء.

وكشف المركز الإعلامي في برنامج حساب المواطن أن مجموع المسجلين بلغ 10،801،791 شخصاً، فيما بلغ عدد التابعين لهم 7،666،883، وعدد المستفيدين الرئيسيين 3،134،908 ، وذلك مع انتهاء يوم الاثنين الماضي.

وبيّن المركز أن 1،658،861 مستفيداً رئيسياً رب أسرة سجل في البوابة، وأن التابعين لهم 6،043،362 ، بما مجموعه 7،702،223، وشكّل حاملو بطاقات التنقل 1،056 رب أسرة والتابعون لهم 4،673، بما مجموعه 5،729، و1،108 أفراد مستقلين، بينما بلغت أعداد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين 8،222 والتابعين لهن 17،404 بما مجموعه 25،626 شخصاً .