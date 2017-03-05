66 حالة تسمم غذائي في اليتمه بالمدينة المنورة بعد وجبة فاسدة

المواطن ـ المدينة المنوّرة

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، عن وصول 66 حالة اشتباه تسمم غذائي، إلى مركز اليتمه للرعاية الصحية الأولية، جنوب المدينة المنورة.

وأكّدت الشؤون الصحية، التعامل مع جميع الحالات حسب الأعراف الطبية المتبعة، إذ تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيرة إلى أنّه “تم تنويم 6 حالات بمستشفى الفقير التابع لقطاع وادي الفرع الصحي، خرج أربعة منها بعد تقديم الرعاية اللازمة”.

وأبرزت أنّه “تم تنويم حالتين بالمستشفى، كما تم تحويل 5 حالات، منها 4 سيدات وحالة لرجل إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة، فضلاً عن تحويل طفل إلى مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال”.

وكشفت أنّه “تراوحت أعمار المصابين مابين 4 أعوام إلى 42 عامًا”، مبرزة أنّه “وجهت إدارة الصحة العامة، بحضور مدير إدارة القطاع الصحي بالمحافظة، ومشرف القطاع، فريقًا ميدانيًا من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالمدينة، بغية بحث أسباب التسمم، بالتنسيق مع أمانة المنطقة، لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الاختصاص”، مبيّنة أنّه “تم إغلاق المطعم المتسبب احترازياً واتخاذ الإجراءات النظامية حتى انتهاء التحقيق من قبل الجهات المعنية”.