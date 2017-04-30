أكثر من 12 مليون تسجيل في حساب المواطن.. والرفع للمقام السامي خلال ساعات

المواطن - الرياض

كشف المشرف العام على البرنامج ماجد العصيمي أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة.

وأشار إلى أن هناك 227 ألفاً من المسجلين يحتاجون لتقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم للدعم.

وأضاف العصيمي أنه ينتظر من المواطنين الدخول للبوابة الإلكترونية وتحديث بياناتهم بعد إعادة البدلات والمزايا المالية.

وجدد العصيمي التأكيد على أن البرنامج ملتزم بصرف الإعانات المالية للمستحقين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة وذلك خلال العام الجاري.

الرفع للمقام السامي

ومن المقرر بمشيئة الله أن يتم رفع آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، بغية اعتمادها، غدًا الاثنين أول مايو.

وتعتبر مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

مرحلة وضع السياسات

وفي هذه المرحلة، يتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، والذي تجاوز عدد الـ 3 ملايين، وذلك لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين، حسب ما أفاد القائمون على البرنامج.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

يهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

أهداف البرنامج

تكمن أهداف البرنامج الأساسية في تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

ويستهدف البرنامج تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية، وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

رابط الدخول على حساب المواطن لتعديل البيانات (هنا).

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