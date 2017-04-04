الأحد المقبل.. انطلاق البرنامج التلفزيوني السنوي في التفسير للشيخ المغامسي

المواطن - الشرقية

ينطلق بمشيئة الله، يوم الأحد المقبل، البرنامج التلفزيوني السنوي في التفسير لفضيلة الشيخ صالح المغامسي، بعد صلاة المغرب والعشاء.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية: “يسرّ الفرع بالتنسيق مع جامع الشاب عبدالله بن بدر السويدان -رحمه الله- دعوتكم لحضور البرنامج التلفزيوني السنوي في التفسير “مع القرآن”، لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة”.

وذلك بعد صلاة المغرب والعشاء يومياً ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 / 7 / 1438هـ.

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