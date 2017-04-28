الاثنين المقبل.. مرحلة هامة لحساب المواطن

المواطن ـ شريف النشمي ـ الرياض:

ترفع آليات وسياسات برنامج حساب المواطن إلى المقام السامي، بغية اعتمادها، يوم الاثنين المقبل، الذي يوافق الأول من أيار/ مايو 2017 م.

وتعتبر مرحلة إقرار السياسات وآليات البرنامج إحدى أهم المراحل التي يمر بها البرنامج، وثاني مرحلة بعد مرحلة جمع المعلومات والبيانات، من خلال عملية التسجيل في بوابة البرنامج، فضلاً عن برنامج الدعم.

وفي هذه المرحلة، يتم وضع سياسات وآليات توزيع الدعم، بناء على المعطيات التي قدّمها المواطنون المسجّلون في البرنامج، والذي تجاوز عدد الـ 3 ملايين، وذلك لتكون أكثر دقة، وتوافق متطلبات المواطنين، حسب ما أفاد القائمون على البرنامج.

يذكر أنَّ المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف على حساب المواطن، المهندس ماجد العصيمي، أكّد قبل أيام في تصريحات لـ “المواطن“، أنَّ رفع سياسات وآليات البرنامج سيكون في وقت المحدد سابقًا في الأول من أيار/مايو المقبل.

وكشف العصيمي أنَّ “طلب الثبوتيات والمستندات من المسجلين في البرنامج سيكون خلال الأسابيع المقبلة”.

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