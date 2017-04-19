التليفزيون يصدم المنتجين باعتماد عرض مسلسل واحد فقط في رمضان!

المواطن - الرياض

تسبب التليفزيوني السعودي في إحباط مجموعة من المنتجين السعوديين، بعد اكتفاء القناة الأولى في التلفزيون السعودي باعتماد إنتاج مسلسل وحيد لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وكان من المتوقع أن يتم عرض أكثر من عمل خلال رمضان، إلا أن اعتماد القناة الأولى لمسلسل واحد تسبب في انزواء بعض المنتجين عن المشاركة أو استكمال بعض الأعمال الفنية الحالية.

والمسلسل الوحيد هو العمل الكوميدي “سناب شاف” من بطولة المشرف العام على مسرح التلفزيون الممثل عبدالإله السناني، ويوسف الجراح وبشير الغنيم، وإخراج عبدالخالق الغانم، وتم الانتهاء من تصوير عدد كبير من حلقاته التي شاركت فيها الممثلات مروة محمد ونيرمين محسن ووجنات الرهبيني وريماس منصور وشمعة محمد وأمينة العلي.

المسلسل عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية، وتم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض، وهو العمل الدرامي الوحيد الذي تأكد عرضه على القناة السعودية الأولى حتى الآن.

وذكرت مصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الممثل السعودي عبدالله السدحان رفض المشاركة في العمل بعد تقليص مشاركاته إلى أربع حلقات فقط، وبرر ابتعاده عن المسلسل إلى إتاحة الفرصة للممثلين الآخرين.

يأتي ذلك في وقت تعثر فيه اعتماد إنتاج مسلسله “بدون فلتر” قبيل المرحلة الأخيرة من الموافقة عليه، الأمر الذي دفعه ليغرّد عبر حسابه في “تويتر” موضحاً لمتابعيه بعض التفاصيل قائلاً: “قدمت 14 حلقة بتاريخ 16 / 10 / 1437 ثم شَكلت ورشة نص مكونة من 6 من الجنسين، واكتمل نصاب الحلقات، ولم يتبق إلا التنفيذ، وفجأة تم الإلغاء”.

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