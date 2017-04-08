الشابة “بشرى” تبهر زوار مهرجان الكليجا بقطع قديمة أعيد تدويرها

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

تمكنت الشابة بشرى الزيد، من تحويل القطع القديمة والقطع غير الصالحة للاستخدام لقطع إبداعية وصديقة للبيئة، كما أن حب الفن بالتحف المنزلية جعلها تبدع بأناملها في تحويل تلك القطع إلى إكسسوارات منزلية لا تخطر على بال أحد.

ولتحقيق معادلة التميز حرصت بشرى على تطوير موهبتها، وإضفاء لمسات فنية على تصاميمها، التي تزين المنزل، وبدافع المرح في البداية، بحثت عن القطع القديمة والقطع غير الصالحة للاستخدام، لتحولها إلى وسائل للزينة.

وقد لفتت أعمالها أنظار زوار مهرجان الكليجا التاسع المقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، وذلك عبر جناحها الذي أطلقت عليه ”B.z”.

وتحدثت الزيد لـ“المواطن” قائلة: إعادة التدوير هو اتجاه عالمي الآن، ويركز على فكرة الاستفادة القصوى من كل ما يحيط بنا من خامات طبيعية، أو إعادة تدوير بعض المواد المصنعة، وهذا ليس من شأنه التوفير الاقتصادي فقط، ولكن أيضاً حماية للبيئة.

وأوضحت: بيوتنا تكاد تعج بالكثير من الأشياء التي نحتاجها والتي لا نحتاجها، وقد يمر عليها زمن طويل، ولا تصلح للاستخدام، ولكن حبي لإعادة تدوير تلك القطع دفعني لتطوير نفسي من خلال الإبحار في المجال، لأغوص في هذا البحر الواسع من الخيال والإبداع، وفي لحظة نجحت في تحويل ما تقع يدي عليه إلى قطع فنية تتميز بالجمال.

وأضافت: أنها تُعد أول مشاركة لها على مستوى المهرجانات، وان فكرت مشاركتها في هذا المهرجان جاءت بعد تخرجها هذا العام من الجامعة ولأنها وجدت فيه مكاناً مناسباً لتقوم من خلاله بإظهار أعمالها للجميع، لافتة بأن علاقتها بإعادة التدوير بدأت منذ ٩ سنوات.

وبينت: أنها من خلال مهرجان الكليجا باعت الكثير من أعمالها، والتي لاقت استحسان زوار جناحها، مشيرة أن هذه المشاركة دعمتها وشجعتها للمشاركة بجميع المهرجانات القادمة.

واختتمت الزيد حديثها لـ“المواطن” بتوجيه رسالة للمجتمع عندما تقومون بترتيب منازلكم قد تتفاجؤون بأشياء، ويكون مصيرها النفايات، لكن قبل أن تلقوا أي شيء قد ترونه عديم الأهمية، تذكروا جيداً أنكم قد تستطيعون بقليل من الخيال والفن والإبداع أن تحولوا الكثير منها إلى إكسسوارات تشع وتملأ أركان منازلكم، بعد أن تتحول إلى قطعة ديكور خاصة تضفي على المنزل الكثير من الجمال والروعة والأناقة.‏

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :